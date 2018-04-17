|Семь заключенных погибли во время массовой драки в тюрьме
|17.04.2018 18:33
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Семеро заключенных погибли и 17 пострадали в результате массовой драки в тюрьме американского штата Южная Каролина.
Инцидент произошел в тюрьме строгого режима Lee Correctional Institute в городе Бишопвилл, передает со ссылкой на .
Драка началась в воскресенье вечером, и только к утру понедельника с помощью сотрудников правоохранительных органов штата драку удалось прекратить, передает News.
Никто из персонала учреждения не пострадал.
В тюрьме Lee Correctional Institute около 1,5 тыс. заключенных, осужденных за тяжкие преступления.
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