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Семь заключенных погибли во время массовой драки в тюрьме
17.04.2018 18:33
Семь заключенных погибли во время массовой драки в тюрьме По теме:

Семеро заключенных погибли и 17 пострадали в результате массовой драки в тюрьме американского штата Южная Каролина.

Инцидент произошел в тюрьме строгого режима Lee Correctional Institute в городе Бишопвилл, передает со ссылкой на .

Драка началась в воскресенье вечером, и только к утру понедельника с помощью сотрудников правоохранительных органов штата драку удалось прекратить, передает News.

Никто из персонала учреждения не пострадал.

В тюрьме Lee Correctional Institute около 1,5 тыс. заключенных, осужденных за тяжкие преступления.







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