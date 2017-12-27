]Президент США Дональд Трамп решил дать добро на поставку Украине противотанкового ракетного комплекса Javelin. Известие об этом вызвало ликование в Киеве и одобрение многочисленных «друзей Украины» из числа американских конгрессменов. В частности, председатель комитета cената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что это решение — «значительный шаг в правильном направлении» и будет помогать достижению мира в регионе. В то же время военные эксперты полагают, что серьезного воздействия на расклад сил в Донбассе поставки Javelin не окажут. Чем объясняется их скепсис и кто прав в данной ситуации, об этом пишет знаток Илья Крамник.

Фото: Global Look Prees/Xinhua/Sergei Stepanov

Киньте им кость

Одобрение президентом США Дональдом Трампом поставок на Украину партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin стало промежуточным итогом довольно длительного процесса — украинские власти просили поставить им это оружие (в числе прочих) начиная с 2014 года.

Принятое решение еще не является окончательным — свое слово должны сказать конгресс и Госдепартамент. Но сомневаться в том, что возражать не станут, не приходится: именно конгресс изначально был инициатором этих поставок. На урегулирование всех формальностей уйдет около месяца. Таким образом, к концу января наступающего года в США одобрят первую поставку летальных вооружений на Украину.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

О том, что Киев надо поддержать именно таким образом, конгрессмены говорят начиная с 2014-го. Однако прежний американский руководитель — Барак Обама — полагал, что отправка оружия на Украину разрешить возникший там кризис не поможет. Трамп поначалу придерживался схожего мнения. То, что он к концу первого года своего президентства все-таки дал добро на поставки, обусловлено не столько тем, что он изменил отношение к происходящему на востоке Украины, сколько ситуацией, сложившейся в Вашингтоне. Одобрение поставок на Украину пакета вооружений, в который входят противотанковые ракетные комплексы и тяжелые снайперские винтовки, стало своеобразным компромиссом: с одной стороны, Трамп демонстрирует своим критикам внутри американской политической элиты, что он может вести себя жестко в отношениях с Россией, с другой — эти поставки сами по себе неспособны нарушить сложившийся на Донбассе баланс сил.

Что такое Javelin?

Переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin производится серийно с середины 1990-х. Он способен пробивать броню толщиной до 600–800 мм эквивалента стального катаного листа. Ключевой особенностью, отличающей Javelin от комплексов предыдущего, второго поколения, является принцип «выстрелил-забыл», то есть после пуска ракеты у наводчика нет необходимости удерживать прицельную марку на цели. Другая особенность этого комплекса — траектория полета ракеты, поражающей цель в наименее защищенную верхнюю проекцию.

Ракета наводится на цель с помощью ИК-контрастной головки самонаведения. Первоначально наводчик находит и идентифицирует цель с помощью ИК-прицела, после чего ее данные «запоминает» головка самонаведения, которая ведет ракету к выбранной цели, удерживая в памяти ее тепловую сигнатуру. Как уже сказано выше, в отличие от противотанковых комплексов второго поколения, к которым относится, например, российский «Корнет», наводчику при этом не нужно удерживать цель в прицеле.

Некритичное восприятие информации создало «Джавелину» репутацию своеобразного чуда-оружия, не требующего какой-то особенной подготовки расчета и обеспечивающего при этом практически гарантированное поражение современных танков. Однако это не совсем так. Наведение этого комплекса является довольно трудоемким алгоритмизированным процессом, требующим от расчета замечательного хладнокровия и одновременно быстроты в выполнении ряда последовательных операций, небрежность в любой из которых может привести к срыву захвата цели и промаху ракеты.

FGM-148 Javelin, Фото: Wikipedia.org

Этот недостаток решается организацией подготовки наводчиков, которая сама по себе стоит дорого. Указанный объем поставок — 35 пусковых установок и 210 ракет — с очевидностью не обеспечивает ни подготовку достаточного количества наводчиков, ни приемлемое насыщение новым оружием боевых порядков пехоты для армии размера украинской. Это меньше, чем, например, получила в 2016-м Эстония, которой поставили 120 пусковых установок и 350 ракет.

Источники iz.ru в вооруженных силах некоторых стран НАТО, эксплуатирующих эти комплексы, сообщали о промахах на учениях, вызванных в основном недостатками в подготовке расчетов. Свои ограничения накладывает небольшая дальность полета ракеты (до 2 тыс. м), что логично для переносного комплекса. Наконец, сохраняется влияние природных условий (жаркая погода, закат, рассвет), а враг может использовать усовершенствованные системы постановки ИК-помех, имитирующие тепловую сигнатуру цели.

Ограниченные возможности FGM-148 Javelin понимают и американские военные, которые не отказываются от ПТРК предыдущего поколения BGM-71 Tow. В модернизированных вариантах этот комплекс остается в серийном производстве и на вооружении.

Что будет?

Прогнозировать дальнейший ход конфликта в Донбассе вообще довольно сложно, но совершенно точно поставка ограниченного числа легких ПТРК и другого пехотного вооружения не позволит, во-первых, нарушить сложившийся баланс сил, а во-вторых, может быть скомпенсирована помощью, которую непризнанные республики Донбасса получают извне.

Серьезную проблему здесь и сейчас могут представлять новые тяжелые снайперские винтовки — впрочем, подобное оружие у ВСУ уже есть. Украинские подразделения ведут активную снайперскую охоту на линии соприкосновения, используя в том числе и зарубежную помощь, и активизация снайперов может привести к обострению конфликта в целом.

Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донецкой области, Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Ключевой проблемой на линии соприкосновения остаются продолжающиеся обстрелы населенных пунктов, которые украинская артиллерия вела, ведет и, видимо, будет вести независимо от наличия у украинской пехоты американских ПТРК. Надежды на то, что эти обстрелы прекратятся сами по себе, исчезающе малы. Впрочем, склады боеприпасов на Украине, как уже доказано, имеют свойство взрываться — неожиданно, но регулярно.

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