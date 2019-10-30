|Сегодня Рада займется созданием ВСК для расследования трагедии 2 мая в Одессе
|30.10.2019 12:45
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В среду, 30 октября, в Верховной Раде - день ратификаций. Также народные избранники рассмотрят инициативу создать ВСК для расследования трагедии 2 мая в Одессе. Об этом говорится в плане работы парламента на сегодня, опубликованном
Уточняется, что сегодня планируется ратифицировать соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения, а также согласовать внесение изменений в подобные соглашения с Кипром и Великобританией.
Также собираются рассмотреть несколько законопроектов в первом чтении: о недопущении повышения тарифов на газ; о моратории на сплошную вырубку лесов; о дополнительных гарантиях сохранения лесов. Во втором чтении - проект закона о введении запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона.
Также хотят успеть переименовать ряд населенных пунктов, в том числе и город Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.