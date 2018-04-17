МВФ ожидает от Украины активных шагов в борьбе с коррупцией

"У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов: это и принятие закона о создании антикоррупционного суда. Это должен быть закон, который удастся быстро и эффективно имплементировать", - заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью журналистам ТРК "Украина" в Вашингтоне.

Министр финансов Украины Александр Данилюк сейчас находится в столице США, где планирует встретиться с руководителями Всемирного банка, МВФ и других международных финансовых организаций.

Ранее в НБУ заявляли, что в случае успешного выполнения антикоррупционной реформ, МВФ может предоставить новый транш в начале третьего квартала 2018 года.

Также член совета НБУ Тимофей Милованов заявлял, что новые транши МВФ маловероятны из-за отсутствия необходимых реформ в Украине.

Кроме этого, сообщалось, что центральный банк потратил более 1,5 миллиардов долларов на обслуживание государственного долга Украины.

Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.