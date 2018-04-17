|Украина может получить $2 млрд от МВФ уже в мае, - Данилюк
|17.04.2018 18:35
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МВФ ожидает от Украины активных шагов в борьбе с коррупциейУкраина может получить новый транш от Международного валютного фонда на сумму 2 миллиарда долларов уже в мае-июне если закон о создании антикоррупционного суда примут в ближайшее время.
Петр Порошенко и Кристин Лагард. Фото: president.gov.ua
"У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов: это и принятие закона о создании антикоррупционного суда. Это должен быть закон, который удастся быстро и эффективно имплементировать", - заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью журналистам ТРК "Украина" в Вашингтоне.
Министр финансов Украины Александр Данилюк сейчас находится в столице США, где планирует встретиться с руководителями Всемирного банка, МВФ и других международных финансовых организаций.
Ранее в НБУ заявляли, что в случае успешного выполнения антикоррупционной реформ, МВФ может предоставить новый транш в начале третьего квартала 2018 года.
Также член совета НБУ Тимофей Милованов заявлял, что новые транши МВФ маловероятны из-за отсутствия необходимых реформ в Украине.
Кроме этого, сообщалось, что центральный банк потратил более 1,5 миллиардов долларов на обслуживание государственного долга Украины.
Отметим, что Международный валютный фонд подчеркивает важность безотлагательного принятия закона про Антикоррупционный суд и продолжение других отсроченных реформ.
Президент Петр Порошенко заявил, что международные доноры не могут диктовать Украине законы. По словам президента, попытки доноров участвовать в назначениях судей вредят суверенитету Украины.