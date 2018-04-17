Во вторник, 17 апреля, на автостоянке на Люстдорфской дороге в Одессе произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На место тут же выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Национальной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов застали группу лиц в балаклавах и бронежилетах, бегавших по крыше парковки и стрелявших из, скорее только, травматического оружия. Также, согласно предварительной информации, злоумышленники использовали шумовые гранаты.

В результате происшествия пострадали два человека, которых уже госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские прекратили противоправные действия и доставили всех участников происшествия в отдел полиции.

Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве в общежитии переселенцев произошла стрельба .

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