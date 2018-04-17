|В Одессе неизвестные в балаклавах и бронежилетах устроили стрельбу
|17.04.2018 18:38
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Во вторник, 17 апреля, на автостоянке на Люстдорфской дороге в Одессе произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
На место тут же выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Национальной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов застали группу лиц в балаклавах и бронежилетах, бегавших по крыше парковки и стрелявших из, скорее только, травматического оружия. Также, согласно предварительной информации, злоумышленники использовали шумовые гранаты.
В результате происшествия пострадали два человека, которых уже госпитализировали в медицинское учреждение.
Полицейские прекратили противоправные действия и доставили всех участников происшествия в отдел полиции.
Как сообщал svodka.net ранее, в Киеве в общежитии переселенцев произошла стрельба.
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