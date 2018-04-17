Полицейские задержали участников происшествия со стрельбой в Киевском районе Одессы. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Сегодня в 17:58 в ДЧ Таировского ОП поступило сообщение о том, что на автостоянке на Люстдорфской дороге слышны выстрелы и идет дым. По вызову немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство ГУНП.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из, вероятно, травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас противоправные действия были прекращены полицейскими. Все участники происшествия доставлены в отдел полиции для дачи объяснений. Обстоятельства устанавливаются. Предварительно задержано около 10 участников конфликта.

Напомним, в Мариуполе полиция задержала четырех молодых мужчин, подозреваемых в стрельбе в прохожего.

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