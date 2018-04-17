Ситуация в Российской Федерации гораздо хуже, чем в Украине, и сами россияне понимают, что альтернативы у них нет.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил кинодокументалист и журналист Йонас Охман, информирует svodka.net.

«Еще до войны в Грузии я там (в России, — ред.) жил несколько месяцев в разных городах: в Волгограде, Краснодаре, Перми. Возможно, я не понял только, но это действительно больная страна. Там все еще печальнее, чем в Украине. Бедность, всякая нелепость, какие-то непонятные вещи происходят, агрессивные люди… Риторика на телевидении настораживала уже тогда, например, рассказывали, что Сталин (советский правитель Иосиф Сталин, — ред.) нормальный мужик. Сейчас общаться с друзьями в России я просто не могу, мы не можем найти общий язык. Да и вообще я в списках ФСБшных террористов», — отметил он.

По словам Охмана, с его друзьями ФСБ проводила «беседы», призывая с ним не общаться.

«Это же 30-е годы! Как вообще люди могут там жить? Капец просто. Моральный климат невыносимый», — подчеркнул он.

Читайте: Скандал с "Северным потоком": Еврокомиссию поймали на газовом с РФ

Вместе с тем, журналист уточнил, что россияне не знают, что может быть по-другому. Они находятся под влиянием российской пропаганды.

«Мой знакомый из Латвии недавно там (в России, — ред.) был, рассказывал, что там все с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным, — ред.) — шоколад, майки… Он просто везде. В Украине люди не знают, какая именно альтернатива есть, но точно знают, что она существует, и ищут ее. В России альтернатив нет, разве что воевать еще можно. Говоря о России, часто стараются различать народ и Кремль, мол, это он хочет войны, а не люди. Ничего подобного! Разделять эти два понятия неправильно, это лишь иллюзия», — подытожил Охман.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира