С августа 2014 года Гуманитарный штаб оказал помощь 1 159 165 людям, более 12 миллионов продуктовых наборов выдано мирным жителям Донбасса, более миллиона жизней спасено. Более 50 000 человек получили адресную помощь, сообщили в Штабе Фото: Фонд Рината Ахметова "Главная цель Штаба, который работает более трех с половиной лет, – помочь как можно большему количеству людей. Предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Эту задачу Ринат Ахметов поставил с первых дней боевых действий. Штаб стал самой мощной в стране благотворительной и гуманитарной организацией. За все время работы спасены жизни более миллиона человек, – рассказал Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова. – Штаб продолжит работу уже существующих проектов адресной помощи — помощь детям, людям, нуждающимся в лечении, в операциях и многое другое".Гуманитарный штаб, который является крупнейшей программой Фонда Рината Ахметова, четвертый год отправляет автоколонны с продуктами на Донбасс, регулярно выдает лекарства тяжелобольным детям, помогает в проведении операций, спасает раненых детей и помогает им пройти реабилитацию, отмечает пресс-служба. Эти проекты будут продолжены и в 2018 году. Фото: Фонд Рината Ахметова В рамках мероприятия презентовали фотокнигу "Донбасс и Мирные", главными действующими лицами которой стали мирные жители, пострадавшие из-за боевых действий на Донбассе. "Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О тех, в кого война попала пулями, минами, осколками. Прежде всего – о детях, которые так сильно пострадали от этой войны. А еще она о тех, кто протягивает руку помощи, невзирая ни на что… Это документ. Это ежедневное, ежеминутное напоминание всем нам о том, что в войне в центре Европы в XXI веке гибнут, страдают мирные. Что им нужна помощь. Что им самим не справиться с таким масштабом трагедии. Никому не справиться в одиночку. Этот документ не дает забыть, что во время войны равнодушие убивает, как убивает оружие. Дети и взрослые на страницах книги – они герои и по праву являются соавторами фотокниги "Донбасс и Мирные". Без их мужества книга была бы о безнадежности. А с ними – эта книга о силе воле, о борьбе за свое будущее. О том, как важна поддержка. И одновременно о том, насколько уродлива и безжалостна война", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.Гостями мероприятия стали дети, которые наперекор судьбе и тяжелейшим ранениям выжили, опровергнув неутешительные прогнозы врачей. Фото: Фонд Рината Ахметова В мероприятии приняли участие представители государственных структур, международных организаций, посольств, украинских благотворительных фондов, гражданского общества, а также ведущих экспертов в области социологии. Участники обсудили ключевые потребности Донбасса и важность координации между представителями международных и украинских организаций. В конце взрослые выстроились в очередь, чтобы взять автографы у детей-героев книги "Донбасс и Мирные" и главных героев мероприятия.Главные цифры Гуманитарного Штаба Ахметова, крупнейшей гуманитарной миссии в Украине с августа 2014 года*: 1 159 165 человек получили помощь от Гуманитарного штаба.

12 000 294 продуктовых набора выдано жителям Донбасса.

Более 50 000 человек получили адресную помощь.

Свыше 10 тысяч человек получили адресную помощь на лечение, из них более 5 тысяч – это дети.

55 923 взрослых и детей получили от штаба психологическую поддержку.

Порядка 3500 детей оздоровились и побывали на летнем отдыхе.

39 462 человека были эвакуированы, из них 14 784 – дети.

930 575 обращений поступило на горячую линию и сервис "Онлайн-помощь". Пять фактов о работе Гуманитарного штаба: Более миллиона человеческих жизней спасено благодаря помощи Гуманитарного штаба.

12 000 294 продуктовых набора – объем гуманитарной помощи сопоставим с населением 11 областей: Житомирской, Черкасской, Ровенской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской, Волынской, Кировоградской и Черновицкой.

131 000 тонн гуманитарной помощи, доставленной на Донбасс Штабом Рината Ахметова, уместились бы в 524 самолетах "Мрія".

Путь в 2,5 млн километров, который преодолели фуры в автоколоннах Гуманитарного штаба за год, позволил бы 62 раза объехать вокруг земного шара.

6 560 машин отправлены на Донбасс за три с половиной года работы Штаба; если выстроить в ряд все машины с гуманитарной помощью, то полученная линия сможет соединить Донецк и Славянск. Работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова в 2018 годуГуманитарный штаб продолжает оказывать помощь населению в прифронтовой зоне и в "красной зоне" – населенных пунктах, где по-прежнему очень нужна помощь. Бригады мобильной выдачи доставляют продуктовые наборы для 85 населенных пунктов Донбасса, жители которых остро нуждаются в продовольствии.Благодаря проекту "Лекарства детям" тяжелобольные дети продолжают регулярно получать жизненно необходимые медикаменты.Работает проект "Здоровое сердце". Детям из четырех областей Украины с диагнозом "порок сердца" Гуманитарный штаб Рината Ахметова в 2018 поможет в проведении операций по установке окклюдера – импланта, который закрывает порок. Операции проводятся эндоваскулярным методом, без разреза грудной клетки, после чего ребенок может быстро восстановиться и навсегда забыть о своем диагнозе. В 2018 году в проекте "Реабилитация раненых детей" примут участие более 30 мальчиков и девочек. Они смогут пройти курс лечения в лучших санаториях Украины. Около 500 детей Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует оздоровить летом 2018 года. Благодаря проекту "Мирное лето – детям Донбасса" они смогут не только отдохнуть, но и получить психологическую помощь – преодолеть последствия "травмы войны".*Данные по состоянию на 9 февраля 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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