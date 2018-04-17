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"Донбасс и Мирные": больше всего помощи мирным жителям Донбасса оказывает Штаб Рината Ахметова
17.04.2018 18:40
С августа 2014 года Гуманитарный штаб оказал помощь 1 159 165 людям, более 12 миллионов продуктовых наборов выдано мирным жителям Донбасса, более миллиона жизней спасено. Более 50 000 человек получили адресную помощь, сообщили в Штабе Фото: Фонд Рината Ахметова "Главная цель Штаба, который работает более трех с половиной лет, – помочь как можно большему количеству людей. Предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Эту задачу Ринат Ахметов поставил с первых дней боевых действий. Штаб стал самой мощной в стране благотворительной и гуманитарной организацией. За все время работы спасены жизни более миллиона человек, – рассказал Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова. – Штаб продолжит работу уже существующих проектов адресной помощи — помощь детям, людям, нуждающимся в лечении, в операциях и многое другое".Гуманитарный штаб, который является крупнейшей программой Фонда Рината Ахметова, четвертый год отправляет автоколонны с продуктами на Донбасс, регулярно выдает лекарства тяжелобольным детям, помогает в проведении операций, спасает раненых детей и помогает им пройти реабилитацию, отмечает пресс-служба. Эти проекты будут продолжены и в 2018 году.
Фото: Фонд Рината АхметоваФото: Фонд Рината Ахметова
В рамках мероприятия презентовали фотокнигу "Донбасс и Мирные", главными действующими лицами которой стали мирные жители, пострадавшие из-за боевых действий на Донбассе. "Эта книга о войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О тех, в кого война попала пулями, минами, осколками. Прежде всего – о детях, которые так сильно пострадали от этой войны. А еще она о тех, кто протягивает руку помощи, невзирая ни на что… Это документ. Это ежедневное, ежеминутное напоминание всем нам о том, что в войне в центре Европы в XXI веке гибнут, страдают мирные. Что им нужна помощь. Что им самим не справиться с таким масштабом трагедии.  Никому не справиться в одиночку. Этот документ не дает забыть, что во время войны равнодушие убивает, как убивает оружие. Дети и взрослые на страницах книги – они герои и по праву являются соавторами фотокниги "Донбасс и Мирные". Без их мужества книга была бы о безнадежности. А с ними – эта книга о силе воле, о борьбе за свое будущее. О том, как важна поддержка. И одновременно о том, насколько уродлива и безжалостна война", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова, директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ.Гостями мероприятия стали дети, которые наперекор судьбе и тяжелейшим ранениям выжили, опровергнув неутешительные прогнозы врачей.
Фото: Фонд Рината АхметоваФото: Фонд Рината Ахметова
В мероприятии приняли участие представители государственных структур, международных организаций, посольств, украинских благотворительных фондов, гражданского общества, а также ведущих экспертов в области социологии. Участники обсудили ключевые потребности Донбасса и важность координации между представителями международных и украинских организаций. В конце взрослые выстроились в очередь, чтобы взять автографы у детей-героев книги "Донбасс и Мирные" и главных героев мероприятия.Главные цифры Гуманитарного Штаба Ахметова, крупнейшей гуманитарной миссии в Украине с августа 2014 года*:
  • 1 159 165 человек получили помощь от Гуманитарного штаба.
  • 12 000 294 продуктовых набора выдано жителям Донбасса.
  • Более 50 000 человек получили адресную помощь.
  • Свыше 10 тысяч человек получили адресную помощь на лечение, из них более 5 тысяч – это дети. 
  • 55 923 взрослых и детей получили от штаба психологическую поддержку.
  • Порядка 3500 детей оздоровились и побывали на летнем отдыхе.
  • 39 462 человека были эвакуированы, из них 14 784 – дети.
  • 930 575 обращений поступило на горячую линию и сервис "Онлайн-помощь". 
Пять фактов о работе Гуманитарного штаба:
  • Более миллиона человеческих жизней спасено благодаря помощи Гуманитарного штаба. 
  • 12 000 294 продуктовых набора – объем гуманитарной помощи сопоставим с населением 11 областей: Житомирской, Черкасской, Ровенской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской, Волынской, Кировоградской и Черновицкой. 
  • 131 000 тонн гуманитарной помощи, доставленной на Донбасс Штабом Рината Ахметова, уместились бы в 524 самолетах "Мрія".
  • Путь в 2,5 млн километров, который преодолели фуры в автоколоннах Гуманитарного штаба за год, позволил бы 62 раза объехать вокруг земного шара.
  • 6 560 машин отправлены на Донбасс за три с половиной года работы Штаба; если выстроить в ряд все машины с гуманитарной помощью, то полученная линия сможет соединить Донецк и Славянск. 
Работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова в 2018 годуГуманитарный штаб продолжает оказывать помощь населению в прифронтовой зоне и в "красной зоне" – населенных пунктах, где по-прежнему очень нужна помощь.  Бригады мобильной выдачи доставляют продуктовые наборы для 85 населенных пунктов Донбасса, жители которых остро нуждаются в продовольствии.Благодаря проекту "Лекарства детям" тяжелобольные дети продолжают регулярно получать жизненно необходимые медикаменты.Работает проект "Здоровое сердце". Детям из четырех областей Украины с диагнозом "порок сердца" Гуманитарный штаб Рината Ахметова в 2018 поможет в проведении операций по установке окклюдера – импланта, который закрывает порок. Операции проводятся эндоваскулярным методом, без разреза грудной клетки, после чего ребенок может быстро восстановиться и навсегда забыть о своем диагнозе. В 2018 году в проекте "Реабилитация раненых детей" примут участие более 30 мальчиков и девочек. Они смогут пройти курс лечения в лучших санаториях Украины. Около 500 детей Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует оздоровить летом 2018 года. Благодаря проекту "Мирное лето – детям Донбасса" они смогут не только отдохнуть, но и получить психологическую помощь – преодолеть последствия "травмы войны".*Данные по состоянию на 9 февраля 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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