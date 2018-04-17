|
С августа 2014 года Гуманитарный штаб оказал помощь 1 159 165
людям, более 12 миллионов продуктовых наборов выдано мирным жителям
Донбасса, более миллиона жизней спасено. Более 50 000 человек
получили адресную помощь, сообщили в Штабе Фото: Фонд Рината
Ахметова "Главная цель Штаба, который работает более трех с
половиной лет, – помочь как можно большему количеству людей.
Предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе. Эту задачу Ринат
Ахметов поставил с первых дней боевых действий. Штаб стал самой
мощной в стране благотворительной и гуманитарной организацией. За
все время работы спасены жизни более миллиона человек, –
рассказал Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова. –
Штаб продолжит работу уже существующих проектов адресной
помощи — помощь детям, людям, нуждающимся в лечении, в
операциях и многое другое".Гуманитарный штаб, который является
крупнейшей программой Фонда Рината Ахметова, четвертый год
отправляет автоколонны с продуктами на Донбасс, регулярно выдает
лекарства тяжелобольным детям, помогает в проведении операций,
спасает раненых детей и помогает им пройти реабилитацию, отмечает
пресс-служба. Эти проекты будут продолжены и в 2018 году.
Фото: Фонд Рината Ахметова
В рамках мероприятия презентовали фотокнигу "Донбасс и Мирные",
главными действующими лицами которой стали мирные жители,
пострадавшие из-за боевых действий на Донбассе. "Эта книга о
войне и мирных жителях. О сгоревших домах и обугленных надеждах. О
тех, в кого война попала пулями, минами, осколками. Прежде
всего – о детях, которые так сильно пострадали от этой войны.
А еще она о тех, кто протягивает руку помощи, невзирая ни на что…
Это документ. Это ежедневное, ежеминутное напоминание всем нам о
том, что в войне в центре Европы в XXI веке гибнут, страдают
мирные. Что им нужна помощь. Что им самим не справиться с таким
масштабом трагедии. Никому не справиться в одиночку. Этот
документ не дает забыть, что во время войны равнодушие убивает, как
убивает оружие. Дети и взрослые на страницах книги – они герои
и по праву являются соавторами фотокниги "Донбасс и Мирные". Без их
мужества книга была бы о безнадежности. А с ними – эта книга о
силе воле, о борьбе за свое будущее. О том, как важна поддержка. И
одновременно о том, насколько уродлива и безжалостна война", –
сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината
Ахметова, директор по связям с общественностью и коммуникациям
СКМ.Гостями мероприятия стали дети, которые наперекор судьбе и
тяжелейшим ранениям выжили, опровергнув неутешительные прогнозы
врачей.
Фото: Фонд Рината Ахметова
В мероприятии приняли участие представители государственных
структур, международных организаций, посольств, украинских
благотворительных фондов, гражданского общества, а также ведущих
экспертов в области социологии. Участники обсудили ключевые
потребности Донбасса и важность координации между представителями
международных и украинских организаций. В конце взрослые
выстроились в очередь, чтобы взять автографы у детей-героев книги
"Донбасс и Мирные" и главных героев мероприятия.Главные цифры
Гуманитарного Штаба Ахметова, крупнейшей гуманитарной миссии в
Украине с августа 2014 года*:
Пять фактов о работе Гуманитарного штаба:
- 1 159 165 человек получили помощь от Гуманитарного
штаба.
- 12 000 294 продуктовых набора выдано жителям
Донбасса.
- Более 50 000 человек получили адресную помощь.
- Свыше 10 тысяч человек получили адресную помощь на лечение, из
них более 5 тысяч – это дети.
- 55 923 взрослых и детей получили от штаба психологическую
поддержку.
- Порядка 3500 детей оздоровились и побывали на летнем
отдыхе.
- 39 462 человека были эвакуированы, из них 14 784 –
дети.
- 930 575 обращений поступило на горячую линию и сервис
"Онлайн-помощь".
Работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова в 2018 годуГуманитарный
штаб продолжает оказывать помощь населению в прифронтовой зоне и в
"красной зоне" – населенных пунктах, где по-прежнему очень
нужна помощь. Бригады мобильной выдачи доставляют продуктовые
наборы для 85 населенных пунктов Донбасса, жители которых остро
нуждаются в продовольствии.Благодаря проекту "Лекарства детям"
тяжелобольные дети продолжают регулярно получать жизненно
необходимые медикаменты.Работает проект "Здоровое сердце". Детям из
четырех областей Украины с диагнозом "порок сердца" Гуманитарный
штаб Рината Ахметова в 2018 поможет в проведении операций по
установке окклюдера – импланта, который закрывает порок.
Операции проводятся эндоваскулярным методом, без разреза грудной
клетки, после чего ребенок может быстро восстановиться и навсегда
забыть о своем диагнозе. В 2018 году в проекте "Реабилитация
раненых детей" примут участие более 30 мальчиков и девочек. Они
смогут пройти курс лечения в лучших санаториях Украины. Около
500 детей Гуманитарный штаб Рината Ахметова планирует оздоровить
летом 2018 года. Благодаря проекту "Мирное лето – детям
Донбасса" они смогут не только отдохнуть, но и получить
психологическую помощь – преодолеть последствия "травмы
войны".*Данные по состоянию на 9 февраля 2018 года.
- Более миллиона человеческих жизней спасено благодаря помощи
Гуманитарного штаба.
- 12 000 294 продуктовых набора – объем гуманитарной
помощи сопоставим с населением 11 областей: Житомирской,
Черкасской, Ровенской, Николаевской, Сумской, Тернопольской,
Херсонской, Черниговской, Волынской, Кировоградской и
Черновицкой.
- 131 000 тонн гуманитарной помощи, доставленной на Донбасс
Штабом Рината Ахметова, уместились бы в 524 самолетах "Мрія".
- Путь в 2,5 млн километров, который преодолели фуры в
автоколоннах Гуманитарного штаба за год, позволил бы 62 раза
объехать вокруг земного шара.
- 6 560 машин отправлены на Донбасс за три с половиной года
работы Штаба; если выстроить в ряд все машины с гуманитарной
помощью, то полученная линия сможет соединить Донецк и
Славянск.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира