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Сутки в АТО: один военный погиб, двое ранены
17.04.2018 18:43
Сутки в АТО: один военный погиб, двое ранены
Боевики стреляют из оружия крупного калибра
Во вторник, 17 апреля, во время боевых действий на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения.
Сутки в АТО: один военный погиб, двое ранены Фото: Андрій Попіль

По состоянию на 18:00 боевики совершили 21 обстрел, в том числе из оружия крупного калибра.

На луганском направлении у Зайцево стреляли из артиллерии калибра 152 мм, у Троицкого - из минометов 120 мм. Также тяжелые минометы калибра 120 мм использовались боевиками у Гнутово на донецком направлении, из минометов калибра 82 мм стреляли у Новотроицкого, - говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Боевые действия также происходили возле Луганского, Авдеевки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного, Опытного, Широкино.

Напомним, что с начала весны в Украине возобновились активные боевые действия, а количество обстрелов вновь начало исчисляться десятками.

Две попытки ввести режим прекращения огня завершился провалом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения.

  • Боевики нанесли удар по артиллерии на Луганском направлении, погиб один военный, пятеро пострадали
  • В Донецкой области более 2 тысячам боевиков объявили о подозрении с 2015 года
  • С начала суток боевики осуществили 22 обстрела по ВСУ, - штаб

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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