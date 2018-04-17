|Сутки в АТО: один военный погиб, двое ранены
|17.04.2018 18:43
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Боевики стреляют из оружия крупного калибраВо вторник, 17 апреля, во время боевых действий на Донбассе погиб один военный, двое получили ранения.
Фото: Андрій Попіль
По состоянию на 18:00 боевики совершили 21 обстрел, в том числе из оружия крупного калибра.
На луганском направлении у Зайцево стреляли из артиллерии калибра 152 мм, у Троицкого - из минометов 120 мм. Также тяжелые минометы калибра 120 мм использовались боевиками у Гнутово на донецком направлении, из минометов калибра 82 мм стреляли у Новотроицкого, - говорится в вечерней сводке штаба АТО.
Боевые действия также происходили возле Луганского, Авдеевки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного, Опытного, Широкино.
Напомним, что с начала весны в Украине возобновились активные боевые действия, а количество обстрелов вновь начало исчисляться десятками.
Две попытки ввести режим прекращения огня завершился провалом.
Ранее сообщалось, что сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел, пять человек получили ранения.