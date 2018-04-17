Боевики стреляют из оружия крупного калибра

По состоянию на 18:00 боевики совершили 21 обстрел, в том числе из оружия крупного калибра.

На луганском направлении у Зайцево стреляли из артиллерии калибра 152 мм, у Троицкого - из минометов 120 мм. Также тяжелые минометы калибра 120 мм использовались боевиками у Гнутово на донецком направлении, из минометов калибра 82 мм стреляли у Новотроицкого, - говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Боевые действия также происходили возле Луганского, Авдеевки, шахты "Бутовка", Павлополя, Водяного, Опытного, Широкино.

Напомним, что с начала весны в Украине возобновились активные боевые действия, а количество обстрелов вновь начало исчисляться десятками.

Две попытки ввести режим прекращения огня завершился провалом.