|В Украине собираются изменить правила прописки на место жительства
|17.04.2018 18:45
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Чиновники взялись переписывать систему регистрации места проживания. На прошлой неделе Офис реформ административных услуг обнародовал соответствующий проект закона «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания», регламентирующий процесс прописки и выписки граждан и их детей.
UBR.ua решил вместе с юристами разобраться во всех хитросплетениях новой инициативы, нормы которой, в случае успешного голосования в Раде, вступят в силу 1 января 2020 года.
ТОП-10 новаций
Документом вносятся такие основные изменения в систему регистрации места проживания в Украине:
«При наличии нескольких мест проживания, нужно будет зарегистрировать только одно из них на свое суждение. Однако, в ряде случаев (призывники, должники, участники судебного процесса), в случае проживания более одного месяца в другом месте, нужно уведомить орган регистрации о месте своего фактического проживания. Сделать это можно будет онлайн, благодаря созданию единой информационной системы», — рассказал UBR.ua младший адвокат Eterna Law Филипп Тараненко.
Вмешательство в личную жизнь
Прописка и выписка будет происходить по декларативному принципу, то есть исходя из тех документов, которые подал заявитель. Эти данные смогут выборочно испытывать, и, если выявят несоответствие, — регистрацию остановят, а заявителя оштрафуют.
«Декларативный принцип регистрации имеет очень тонкую грань между быстрыми и легкими условиями такой регистрации, и тотальным контролем государства за своими гражданами и различными злоупотреблениями. Порядок внедрения таких механизмов может вызвать особое вмешательство органов регистрации в личную жизнь граждан», — подметила UBR.ua адвокат АО «Артиус» Ксения Железняк.
Упрощенная регистрация непременно приведет к массе злоупотреблений. Чтобы отбить охоту манипулировать данными, видимо, и вводятся крупные штрафы.
За подачу недостоверных сведений о регистрации места жительства придется заплатить от 1 700 до 3 400 тыс. грн. (ранее такие действия не наказывались и в жилье можно было прописать сколько угодно человек). Значительно увеличились штрафные санкции и за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации: с 17-51 грн. до 340-850 грн.
В день принятия решения о проверке, регистрационные действия приостанавливаются или аннулируются. Не позже следующего дня проверяющие должны отослать подозреваемому уведомление о визите, опросник для актуализации данных и копию заявления, если таковое поступило.
Первым делом ревизоры попросят в течение 5 дней письменно прислать пояснения и все возможные доказательства своего законного проживания в жилье, или лично пригласить проверяющих, указав две возможные даты и время для инспекции.
О решении осмотреть квартиру известят в течение 15 дней. А по результатам проверки, во время которой может вестись видеозапись, составят акт. Этой бумаги хватит, чтобы выписать человека.
«Вводится отдельное основание для снятия с регистрации лица, действительно не проживающего по месту регистрации. Если раньше нужно было его искать, просить «сняться» охотно, или через суд, что могло занять от 2-х месяцев до полугода, то с вступлением в силу этого закона довольно будет акта проверки», — рассказал UBR.ua адвокат Олег Огородник.
В случае чего, действия проверяющих можно будет оспорить.
Нелегалов не тронут
Законодательная инициатива предусматривает сразу десять поводов для обязательной проверки факта проживания (проверка не должна превосходить 30 календарных дней):
Вместе с тем, самого собственника жилья, который действительно в нем проживает, испытывать не разрешается.
«Законопроектом вводится совершенно новая система проверки места жительства, которая будет направлена только на проверку факта проживания лица, а не законности его пребывания на территории Украины (т.е. нелегалам переживать не следует)», — добавил Олег Огородник.
Самостоятельно снять с регистрации смогут на основании:
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