В Гарвардском университете США стартует проект по "воскрешению из мертвых" мамонтов. Ученные планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК. Об этом сообщает со ссылкой на Daily Mail.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта.

Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.

"Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений", — утверждает профессор Джордж Черч.



Как сообщал убыток от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США.

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