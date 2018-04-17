|В США начали процесс "клонирования" мамонта
|17.04.2018 18:47
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В Гарвардском университете США стартует проект по "воскрешению из мертвых" мамонтов. Ученные планируют клонировать животное с помощью найденных ранее остатков ДНК. Об этом сообщает со ссылкой на Daily Mail.
ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта.
Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.
"Холодоустойчивые слоны смогут утаптывать сохраняющий тепло снег
и поддерживать тем самым деревья зимой, а также создавать летом
благоприятные условия для роста травы, хорошо отражающей тепло. Они
также смогут помочь усилить возможности фотосинтеза у растений", —
утверждает профессор Джордж Черч.
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