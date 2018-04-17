|"Есть такая возможность": в Польше сделали оптимистичное газовое заявление
|17.04.2018 18:48
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Польша готова транспортировать природный газ в Украину из третьих стран мира.
По данному факту уже ведутся переговоры с Варшавой. С таким заявлением выступил посол Польши Ян Пекло в комментарии QHA, информирует svodka.net.
«Есть такая техническая возможность и переговоры в этом направлении идут», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности транзита газа в Украину через Польшу.
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