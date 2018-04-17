Нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский сообщил, что после подачи в кнессет Израиля законопроекта о признании Голодомора геноцидом россияне угрожали израильтянам изменением военной доктрины в отношении их государства. Логвинский: Надо проводить разъяснительную работу, что такое Голодомор Фото: nfront.org.ua "После посещения Украины делегацией Израиля в Кнессет был подан законопроект о признании Голодомора геноцидом. При этом россияне применили беспрецедентное давление, даже угрожая изменением военной доктрины в отношении Израиля, но это не подействовало", – сообщил он.По словам нардепа, рассмотрение законопроекта произойдет не быстро, потому что нужно собрать достаточное число голосов для его поддержки."Надо над этим работать – проводить разъяснительную работу, что такое Голодомор. Холокост был самым высоким уровнем жесточайшего уничтожения людей по национальной принадлежности, следовательно в Израиле понимают проблемы народов, переживших подобные трагедии", – подчеркнул он.Логвинский добавил, что Украина должна работать над тем, чтобы не допустить "недоразумений", которые могут подорвать ее отношения с Израилем и США.7 февраля на рассмотрение Кнессета внесен законопроект, в пояснительной записке к которому утверждается, что Голодомор в Украине был спланирован советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации. Подавший законопроект депутат Кнессета Акрам Хасон заявил, что признание Голодомора в Украине актом геноцида является моральным долгом Израиля.В Украине Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР.7 декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.По состоянию на ноябрь 2017 года Голодомор признали геноцидом парламенты 14 стран (Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая и Перу). В МИД РФ считают, что трактовка Голодомора как геноцида украинского народа "носит политизированный и антиисторический характер". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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