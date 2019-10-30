Горбатюк за последний месяц работы в ГПУ получил почти миллион гривен зарплаты - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Горбатюк за последний месяц работы в ГПУ получил почти миллион гривен зарплаты
30.10.2019 12:52
Последняя зарплата Горбатюка в ГПУ составила почти миллион гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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