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Горбатюк за последний месяц работы в ГПУ получил почти миллион гривен зарплаты
30.10.2019 12:52
Последняя зарплата Горбатюка в ГПУ составила почти миллион гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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