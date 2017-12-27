|Кабмин назначил заместителем министра обороны Петренко
|27.12.2017 09:48
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Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко. Об этом говорится в распоряжении от 20 декабря 2017 года №942-р, передает
"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции", - отмечается в документе.
Напомним, в феврале 2017 года правительство уволило Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции.
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