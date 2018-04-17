Знаменитый американский актер и режиссер Бен Аффлек купил особняк в элитном районе Пасифик Палисейдс, расположенном на западе Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Variety .

В настоящее время актер находится в процессе оформления покупки новой недвижимости, которая обойдется ему в 19,25 миллионов долларов.

Отмечается, что в резиденции из белого кирпича и с черной крышей есть семь спален, шесть полных и две половинных ванных комнаты, просторная гостиная с черным мраморным камином, столовая на 12 человек. Также там расположены рабочий кабинет с библиотекой, две гардеробные комнаты, игровая комната с бильярдом, домашний кинотеатр на 12 мест, спортзал с зеркальной стеной, винный погреб, гостевой дом с бассейном и комната для обслуживающего персонала. Общая площадь нового особняка составляет 1200 квадратных метров.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети татуировка известного актера Бена Аффлека стала причиной споров между пользователей.

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