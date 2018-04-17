Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет убедиться, что Россия и Китай не станут девальвировать свои национальные валюты, заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мнучин пояснил содержание твита Трампа Фото: ЕРА "Это был предупредительный выстрел в адрес России и Китая. В прошлом Китай уже девальвировал свою валюту. Эти страны использовали значительную часть своих резервов, чтобы поддержать национальные валюты. Президент хочет убедиться, что они не будут менять свои планы, он следит за ними", – заявил Мнучин.16 апреля Трамп в своем Twitter назвал неприемлемыми попытки РФ и КНР сыграть в игру с девальвацией рубля и юаня.6 апреля Вашингтон объявил о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил Трамп.11 апреля рубль на Московской бирже впервые с 2016 года упал ниже 75 руб./€.22 марта Трамп поручил офису торгового представителя США и министерству финансов составить план введения новых пошлин на товары из Китая, чтобы сократить "гигантский торговый дефицит" в отношениях с Пекином.Посольство Китая в США предостерегло Вашингтон от торговой войны из-за введения новых пошлин. "Китай будет сражаться до конца, чтобы защитить свои законные интересы всеми необходимыми способами", – заявили дипломаты.Госсовет КНР повысил со 2 апреля пошлины на 128 наименований американской продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки китая трамп мнучин чтобы свои Теги: мир