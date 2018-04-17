|Вспышка ротавирусной инфекции в детском саду в Кировоградской области: установлены причины
|17.04.2018 19:02
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В детском саду "Солнышко" в г. Бобринец на Кировоградской области, завершили противоэпидемические и профилактические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает
Отмечено, что эти меры затянулись потому, что после обнаружения антигена ротавируса у восьми госпитализированных детей и контактной мамы одного из них в последние дни марта в детском саду заболел еще один ребенок, которому был установлен такой же диагноз.
По состоянию на 10 апреля всех детей, находившихся на стационарном лечении, выписали домой.
Из-за регистрации последнего случая ротавирусной инфекции было проведено повторное обследование заведения и установлено, что нарушения, выявленные при первом санитарно-эпидемиологическом обследовании, устранены только частично.
"На основании результатов санитарно-эпидемиологического обследования (расследование) и результатов лабораторных исследований сделан вывод, что причинами и условиями возникновения заболевания у воспитанников ДОУ являются:
Выявлено также ряд нарушений на пищеблоке, в ведении учетно-отчетной документации по организации питания, при приеме продуктов питания и продовольственного сырья, поступающих в учреждение, не в полном объеме контролируется их безопасность и качество", - отметили в ведомстве.
Материалы направлены в правоохранительные органы Кировоградской области. В настоящее время проводится расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Напомним, в Кировоградской госпитализировали восемь воспитанников детсада с симптомами острой кишечной инфекции. Впоследствии обнаружили кишечную инфекцию у матери одного из восьми воспитанников детского сада в Кировоградской области, которые попали в больницу.
Также сообщал, что в бобринецком детском саду "Солнышко" возобновили учебно-воспитательный процесс.