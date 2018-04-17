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Основатель центра журналистских расследований OCCRP Салливан: Мы думаем, что украинская власть причастна к гибели Шеремета
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17.04.2018 19:05
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Убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году было политическим,
за ним, вероятно, стоят представители украинской власти. Такое
мнение высказал основатель Центра исследования коррупции и
организованной преступности Дрю Салливан. Убийство Шеремета
остается нераскрытым Фото: ЕРА "Что касается Порошенко
(президент Украины Петр Порошенко. – ), мы не знаем,
убийство Шеремета заказал он или кто-то из его администрации, но
думаем, что к этому причастна украинская власть. Она сознательно не
докапывается до правды, не публикует информацию, которую должна
сделать публичной. Мы до сих пор не услышали ответа, Игорь
(опознанный журналистами на видео с камер наблюдения в ночь
перед убийством Шеремета Игорь Устименко. – ) работает в СБУ,
или уже уволен и почему, чем именно он занимался в органах и тому
подобное", – заявил Салливан.По его словам, убийство Шеремета было
политическим, а такие раскрываются очень редко."Конечно, украинская
власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая
вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том,
что это сделали внутри страны", – подчеркнул Салливан.Он добавил,
что журналистов в разных странах иногда убивали не из-за
конкретного расследования, а чтобы создать атмосферу нестабильности
и повысить поддержку действующей
власти.Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в
Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей
соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской
жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять
версий мотивов убийства.
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