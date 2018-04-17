Убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году было политическим, за ним, вероятно, стоят представители украинской власти. Такое мнение высказал основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан. Убийство Шеремета остается нераскрытым Фото: ЕРА "Что касается Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ), мы не знаем, убийство Шеремета заказал он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть. Она сознательно не докапывается до правды, не публикует информацию, которую должна сделать публичной. Мы до сих пор не услышали ответа, Игорь (опознанный журналистами на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета Игорь Устименко. – ) работает в СБУ, или уже уволен и почему, чем именно он занимался в органах и тому подобное", – заявил Салливан.По его словам, убийство Шеремета было политическим, а такие раскрываются очень редко."Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны", – подчеркнул Салливан.Он добавил, что журналистов в разных странах иногда убивали не из-за конкретного расследования, а чтобы создать атмосферу нестабильности и повысить поддержку действующей власти.Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шеремета что украинской убийство салливан Теги: политика