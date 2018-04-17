|Протесты в Армении: начался масштабный антиправительственный митинг
|17.04.2018 19:10
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В центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Издание отмечает, что в Ереване полиция перекрыла проспект Баграмяна проволочными заграждениями и установила светозвуковые гранаты.
Как сообщал парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером страны.
Напомним, количество задержанных на протестах в Ереване (Армения) достигла 80 человек.
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