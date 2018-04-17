Пришло время переосмыслить юридические принципы наших отношений с Москвой. Первым шагом на этом пути стало недавнее принятие Верховной Радой закона "О реинтеграции Донбасса".

Следующим шагом будет внесение мной в парламент проекта закона "О немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией" в части, в которой действие настоящего договора несовместимо с национальными интересами государства, говорит президент 52-летний на Киевском форуме безопасности 12 апреля, передает со ссылкой на .

Также говорит: Украине нужно выйти из всех уставных органов Содружества независимых государств.

Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах Содружества. Равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске. В то же время должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках , на предмет соответствия национальным интересам государства, добавляет Порошенко.

Россия начала войну с Украиной в феврале 2014 года. Оккупировала Крым и часть Донбасса. Погибли больше 10 тыс. украинцев. Между странами до сих пор есть дипломатические отношения.

Не существует никаких рисков от расторжения договора о дружбе с . Единственное, что прекращение действия некоторых статей большого договора российская пропаганда использует для нагнетания ненависти к Украине. Но она и так это делает. Поэтому значительных потерь не будет, говорит юрист-международник Владимир Василенко, 81 год.

Упреки, якобы это единственный документ, которым Москва признавала нашу территориальную целостность, не имеют оснований. Есть договор от 16 ноября 1990-го, где стороны признали границы друг друга в нынешних пределах. Также есть договор об украинско-российских государственных границах от 2003 года. В нем это четко зафиксировано. Он действующий.

Я аннулировал бы весь договор о дружбе. И сделал бы это на следующий день после начала российской агрессии. Но лучше поздно, чем никогда. Одно время президента вводили в заблуждение, что этот договор нельзя расторгать. Якобы это противоречит международному праву и вредно для Украины. Это негативно повлияло на позиции Порошенко. Теперь он наконец понял, что нужно это сделать. Надеюсь, доведет до конца. Это еще раз засвидетельствует, что длится вооруженная агрессия России против Украины, а не внутренний конфликт. Мир будет лучше понимать, что здесь творится. Украинцы будут адекватнее оценивать отношения с Россией. Это поспособствует мобилизации наших граждан на отпор агрессии. Такое решение будет служить основанием для выработки более четкой политики санкций против Кремля. Они нужны, чтобы прекратить безобразие с ростом товарооборота между странами. Потому что это значит, что в Россию идут деньги, которые она использует для продолжения вооруженной агрессии и убийства украинцев.

Правительство должно запретить любым государственным структурам принимать участие в работе органов .

Москва использует содружество для навязывания идей, стереотипов, способствующих идеологии распространения "русского мира" в Украине. Расторгнуть отношения с нужно как можно быстрее, но грамотно.

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