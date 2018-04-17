Молдавские правоохранители в рамках сотрудничества с украинскими спецслужбами задержали "инструкторов" из непризнанного Приднестровья, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками на востоке Украины, сообщил посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Инструкторы" были задержаны, в том числе, на территории Кишиневского аэропорта Фото: pixabay.com "В последнее время отмечается очень высокий уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это способствует очень тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что эти так называемые "инструкторы" были задержаны – некоторые из них на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах, а далее, в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул Болбочан.Специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский в свою очередь подчеркнул, что говорил об этом с "президентом" непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. По его словам, он предупредил об ужесточении позиции Украины в случае, если такие случаи будут повторяться."На что мне было сказано, что они делают все возможное, чтобы такие наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора", – отметил Крыжановский.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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