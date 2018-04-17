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В Молдове задержали сотрудничающих с боевиками на Донбассе "инструкторов" из Приднестровья – посол
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17.04.2018 19:13
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Молдавские правоохранители в рамках сотрудничества с украинскими
спецслужбами задержали "инструкторов" из непризнанного
Приднестровья, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками на
востоке Украины, сообщил посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Инструкторы"
были задержаны, в том числе, на территории Кишиневского аэропорта
Фото: pixabay.com "В последнее время отмечается очень высокий
уровень диалога между Молдовой и Украиной. Это способствует очень
тесному взаимодействию и межведомственному взаимодействию как
представителей пограничных и таможенных служб наших стран, так и
представителей специальных органов наших стран. И не секрет, что
эти так называемые "инструкторы" были задержаны – некоторые из них
на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах, а далее,
в соответствии с нашим законодательством", – подчеркнул
Болбочан.Специальный представитель Украины по приднестровскому
урегулированию Виктор Крыжановский в свою очередь подчеркнул, что
говорил об этом с "президентом" непризнанного Приднестровья Вадимом
Красносельским. По его словам, он предупредил об ужесточении
позиции Украины в случае, если такие случаи будут повторяться."На
что мне было сказано, что они делают все возможное, чтобы такие
наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора", –
отметил Крыжановский.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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