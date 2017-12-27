|Мощная словесная перепалка из-за Крыма и Донбасса произошла между Затулиным и журналистом (видео)
|27.12.2017 09:49
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин и американский журналист сомнительной репутации Грэг Вайнер устроили перепалку из-за кражи Крыма.
Ссора состоялась во время ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» вечером 26 декабря.
Так, Вайнер, спровоцировал чиновника фразой:»… Захватили часть земли украинской — и Крым, и Донбасс…».
В дискуссию тут же вмешался ведущий: «Крым освободил себя сам, потом попросился в Россию. Напомню, что на тот момент, когда происходило это трагическое событие для Украины, там находились 20 тыс. украинских солдат».
«И 30 тыс. российского спецназа», — подкинул жару Вайнер.
«Вы также разбираетесь в российском спецназе, как в том, что Крым украинский», — возмутился Затулин.
Тут же опять в словесную баталию вступил Соловьев с вопросом: «»Хоть одно сражение было между украинскими и российскими частями?».
«Сейчас идет!» — коротко ответил Вайнер.
Отметим, что компетентность самого Вайнера давно вызывает вопросы у журналистов. Скорее только, по их информации, его используют как «красную тряпку» для российских чиновников на подобных ток-шоу.
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