Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ Константин Затулин и американский журналист сомнительной репутации Грэг Вайнер устроили перепалку из-за кражи Крыма.

Ссора состоялась во время ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» вечером 26 декабря.

Так, Вайнер, спровоцировал чиновника фразой:»… Захватили часть земли украинской — и Крым, и Донбасс…».

В дискуссию тут же вмешался ведущий: «Крым освободил себя сам, потом попросился в Россию. Напомню, что на тот момент, когда происходило это трагическое событие для Украины, там находились 20 тыс. украинских солдат».

«И 30 тыс. российского спецназа», — подкинул жару Вайнер.

«Вы также разбираетесь в российском спецназе, как в том, что Крым украинский», — возмутился Затулин.

Тут же опять в словесную баталию вступил Соловьев с вопросом: «»Хоть одно сражение было между украинскими и российскими частями?».

«Сейчас идет!» — коротко ответил Вайнер.

Отметим, что компетентность самого Вайнера давно вызывает вопросы у журналистов. Скорее только, по их информации, его используют как «красную тряпку» для российских чиновников на подобных ток-шоу.

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