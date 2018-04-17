Во вторник, 17 апреля, сайт Роскомнадзора начал работать с перебоями. Это совпало с периодом, когда в России начали активно блокировать мессенджер Telegram.

В сети появились сообщения о том, что блокируя Telegram, Роскомнадзор также "зацепил" свой собственный сайт. Об этом сообщает Украинская правда .

Однако в Роскомнадзоре заявили, что причиной сбоев стали DDoS-атаки на их официальные интернет-ресурсы, передает Интерфакс .

"В ночь и утром 17 апреля были зафиксированы две DDoS-атаки на официальные интернет-ресурсы Роскомнадзора. По сообщению Ростелекома, атаки были успешно отражены", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Роскомнадзор направил представителям магазинов App Store и Google Play письма, в которых потребовал удалить Telegram, передает РБК .

"Ответом должно стать удаление программы Telegram. Роскомнадзор требует прекратить распространение этого приложения в максимально короткие сроки ", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, около 15,8 миллионов IP-адресов самых крупных хостинг-провайдеров Amazon и Google попали в список запрещенных в Российской Федерации.

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