Начальник полиции Словакии Тибор Гашпар покинет пост 31 мая. Об этом сообщает со ссылкой на Aktuality.

"Мы рассматриваем давление, создаваемое относительного его личности, как набег на всех сотрудников полиции в этой стране. Это не хорошо", - сказал премьер-министр Словатччины Пеллегрини.

Сам Гашпар назвал требование своей отставки политизированной, однако отметил, что готов написать заявление.

Как сообщал около 50-ти тысяч словаков вчера снова вышли на протесты из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты. Протестующие требовали отставки главы полиции и более решительных перемен в стране.

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