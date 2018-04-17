Относительно создания единой поместной Украинской Церкви, — пишет на Фб Дмитрий Тымчук.

Как соавтор ряда законопроектов, призванных ограничить влияние в Украине кремлевской агентуры, маскирующейся под священников УПЦ МП, могу только поддержать заявление Президента Украины в контексте создания единой поместной украинской церкви, информирует svodka.net.

Подобные заявления, учитывая чувствительность вопроса, не делаются на пустом месте. Поэтому есть основания надеяться на позитивное решение Вселенского патриарха до 1030-летия Крещения Руси.

Еще более конечно, что Москва удесятерит попытки сорвать этот процесс. Будут задействованы все ресурсы. Наверняка будут провокации, для прикрытия которых организуют «крестные ходы», «молебны» и т.д. Наверняка найдутся очередные «патриоты», которые попробуют сымитировать преследование верующих по конфессиональному признаку или начнут атаковать храмы. Будут фейки, будут потоки лжи. Мы к этому привыкли.

Группа ИС, отслеживая ситуацию на оккупированной части Донбасса, часто обнародовала факты, свидетельствующие, что подконтрольные России священники выполняют функцию оперативного резерва ФСБ и постоянно привлекаются к различным информационно-психологическим операциям.

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Поэтому в ближайшие месяцы и политики, и журналисты, и различные лидеры общественного мнения, вполне бесспорно, должны очень аккуратно относиться к церковной тематике.

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