По решению суда Евросоюза, против Польши не будут введены финансовые санкции, так как правительство страны вывело тяжелое оборудование для вырубки из Беловежской пущи. Приговор завершил спор Польши с Еврокомиссией по Беловежской пуще, который начался в 2016 году Фото: pl.wikipedia.org Суд постановил, что Польша не выполнила обязательств, которые накладывают директива Евросоюза по охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны, а также "птичья директива". Этими директивами установлено определение заповедника "Беловежская пуща" и объем территории, которая подлежит специальной охране.Приговор завершил спор с Еврокомиссией, который начался в 2016 году. Он был вынесен Большой палатой суда из 15 судей.Суд не стал вводить против Польши финансовые санкции, так как правительство страны вывело тяжелое оборудование для вырубки из Беловежской пущи.Польское правительство объясняло вырубку деревьев опасностью масштабного распространения жуков-короедов. В суде сочли этот аргумент недостаточным.28 июля 2017 года суд ЕС обязал Варшаву остановить вырубку леса в Беловежской пуще, которая началась весной 2016 года. 31 июля министр окружающей среды Польши Ян Шишко сообщил, что работы продолжатся.20 ноября 2017 года суд Европейского союза решил, что Польша должна ежедневно выплачивать €100 тыс., пока не прекратит вырубку Беловежской пущи. В виде исключения суд разрешил Польше лесопользование в Беловежской пуще, которое "обеспечивает общественную безопасность". На следующий день Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще.Через Беловежскую пущу проходит граница между Беларусью и Польшей. Беловежский национальный парк площадью 105,2 км², который находится на польской территории, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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