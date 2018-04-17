Западные инвесторы готовы вкладываться в украинские проекты несмотря на все риски и сложности, потому что рост отдельных отраслей в Украине предоставляет хорошие перспективы для бизнеса.

Об этом «Апострофу» рассказал посол Канады в Украине Роман Ващук, информирует svodka.net.

По его словам, канадские инвесторы участвуют в создании совместного предприятия для поддержания энергонезависимости Луганской области, потому что энергетические потребности этих районов, украинские «зеленые» тарифы создают привлекательный инвестиционный фон.

Также, по мнению Ващука, коррупция, законодательные сложности и военный конфликт не помешают рациональным инвесторам извлекать выгоду из своих вложений.

«Инвестор видит, скажем, что та же самая солнечная энергетика Украины, сельское хозяйство или ІТ-сфера – это секторы, которые, несмотря на все политико-экономические сложности, растут в Украине на 10-20% и даже на 25% ежегодно. И не быть в этих секторах Украины – значит потерять возможности. Поэтому нужно быть благоразумным, стоит иметь хороших адвокатов, хорошо все изучить», – говорит посол.

Также Ващук утверждает, что при помощи местных партнеров вести бизнес западным инвесторам легче.

«Итак, мне кажется, еще один фактор для потенциальных инвесторов, который вижу, – это найти украинского партнера, который уже 5-10 лет работает «по-белому», с прозрачными счетами, где можно все проверить. Если инвесторы знают, что ценные бумаги компании котируются на одной из иностранных бирж, все счета уже размещены, тогда сами приехали, посмотрели, убедились – и готовы вкладывать средства. Здесь я уже вижу действия», – отмечает он.

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