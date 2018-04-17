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Российско-оккупационные войска обстреляли Зайцево - Совместный центр по контролю и координации
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17.04.2018 19:28
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По мирным жителям поселка Зайцево боевики вели огонь из города
Горловки артиллерийскими системами калибра 152 мм, сообщили в
Совместном центре по контролю и координации режима прекращения
огня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последствия обстрела поселка Зайцево Фото: Прес-центр штабу АТО /
Facebook ."Украинская сторона СЦКК зафиксировала и
задокументированы очередные факты обстрелов боевиками
российско-оккупационных войск объектов гражданской инфраструктуры
населенного пункта Зайцево... Установлено, что огонь по мирным
жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм из
населенного пункта Горловки", – отметили в центре по контролю
и координации.В СЦКК сообщили, что обстрел произошел после часа
ночи. Огнем боевиков полностью уничтожены жилой дом и
хозяйственная постройка по улице Вернадского, 32, повреждены
хозяйственные постройки, приусадебные участки и ограждения по
улицам Журавского и Мануильского. Никто из местных жителей в
результате обстрела не пострадал."По завершению процедуры
фотофиксации в Зайцево группа специалистов была обстреляна
боевиками российско-оккупационных войск из стрелкового оружия.
Никто из группы наблюдателей украинской стороны СЦКК не
пострадал", – говорится в сообщении.Украинские наблюдатели
подчеркнули, что обстрелы грубо нарушили нормы международного
гуманитарного права и представляли прямую угрозу для жизни мирных
жителей. Об инциденте проинформировали специальную мониторинговую
миссию ОБСЕ.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1925301167480680
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его
длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске
договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет
действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые
сутки.
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