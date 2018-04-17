По мирным жителям поселка Зайцево боевики вели огонь из города Горловки артиллерийскими системами калибра 152 мм, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Последствия обстрела поселка Зайцево Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook ."Украинская сторона СЦКК зафиксировала и задокументированы очередные факты обстрелов боевиками российско-оккупационных войск объектов гражданской инфраструктуры населенного пункта Зайцево... Установлено, что огонь по мирным жителям Зайцево велся артиллерийскими системами калибра 152 мм из населенного пункта Горловки", – отметили в центре по контролю и координации.В СЦКК сообщили, что обстрел произошел после часа ночи. Огнем боевиков полностью уничтожены жилой дом и хозяйственная постройка по улице Вернадского, 32, повреждены хозяйственные постройки, приусадебные участки и ограждения по улицам Журавского и Мануильского. Никто из местных жителей в результате обстрела не пострадал."По завершению процедуры фотофиксации в Зайцево группа специалистов была обстреляна боевиками российско-оккупационных войск из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей украинской стороны СЦКК не пострадал", – говорится в сообщении.Украинские наблюдатели подчеркнули, что обстрелы грубо нарушили нормы международного гуманитарного права и представляли прямую угрозу для жизни мирных жителей. Об инциденте проинформировали специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1925301167480680 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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