/ Ученые создали гибкие солнечные панели для портативной электроники Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS Статья об изобретении опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Ученые под руководством Такао Сомея с японского Института физико-химических исследований (RIKEN) разработали органическую солнечную панель в виде пленки толщиной в три микрометра. Около трети микрометра занимают несколько слоев, ответственных за выработку энергии. Они изолированы от окружающей среды с помощью особого сочетания слоев полимеров - тефлона с париленом с одной стороны, и прозрачного полиамида с другой. Полимеры защищают солнечную панель от механического повреждения и теплового воздействия, однако не лишают ее гибкости. Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS Исследователи создали несколько прототипов и протестировали их свойства. Некоторые прототипы показали десятипроцентную эффективность преобразования солнечной энергии в электричество. Для сравнения, рекордный показатель для органических солнечных панелей с жесткой подложкой составляет 13,1 процента. Ученые, в частности, протестовали устойчивость панелей к нагреванию. Испытания показали, что эффективность устройства не снижается при четырехчасовой выдержке при 100 градусах Цельсия. Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS Такие свойства позволяют наносить солнечную панель с помощью термоклея или пленки на различные гибкие поверхности, например, ткань. При этом сама солнечная панель не терять своих свойств, несмотря на нагрев при нанесении. Это позволит использовать батареи для питания портативной электроники, или в «умном одежде». Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS В Житомирской области обнаружили 200 единиц военной техники, - ФОТО (обновлено) Ученые из Японии и США разработали гибкие солнечные панели, способные превращать свет в энергию с КПД до 10 процентов и сохранять эффективность при нагревании до 100 градусов Цельсия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира НОВОСТИ



