(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну вторник, 17 апреля 2018 20:31 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы

Блоги Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Агроновости

Киев

Общество

Здоровье

Криминал и ЧП

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости // ВНИМАНИЕ розыск: наш сайт ищет спонсора своей рекламной акции ГПУ будет просить домашний арест для Бубенчика

Президент собирает лидеров фракций по закону о нацбезопасности - источник

Президент собирает лидеров парламентских фракций

Супрун и Гриневич отправят в отставку, если запустят досрочные выборы - источник

Отчет правительства перенесли из-за позиции НФ - источник

Савченко допросят на полиграфе завтра в 9:00

Во львовском Охматдете педиатр пьяной принимала пациентов

Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай

Прокуратура Крыма: дело о присвоении Аксеновым "Артека" приостановлено

Полицейского, который выстрелил в своего коллегу в Винницкой области, отстранили от службы Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Армению охватили протесты Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Вторник, 17 апреля 2018, 20:15 • Анастасия Ткачук • 1812 Версия для печати Французкие фермеры нашли фрагмент SpaceX фотогалерея /* */ Французкие фермеры сообщили о находке фрагмента капсулы SpaceX на острове Кеменесе в Атлантическом океане. Об этом сообщает ос ссылкой на Вretagne-bretons. На французском острове заметили часть капсулы SpaceX диаметром 2,5 метра. На детали четко видна надпись, свидетельствующая о том, что она сделана компанией Илона Маска. Фермеры обратились к основателю компании по производству космической техники Илону Маску с просьбой прислать им электрический трактор. Как сообщал , стоимость билета на земные перевозки с помощью Big Falcon Rocket будет примерно такой же как и цена на трансатлантические перелеты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости апреля унн фермеры spacex Теги: мультимедиа