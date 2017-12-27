Технология 3D-печати становится более совершенной и доступной, и
эксперты НАТО не могут найти ответ на вопрос, что произойдет, если
каждый желающий сможет напечатать с ее помощью оружие.
Бочкала: Технология становится все более совершенной и
доступной Фото: Роман Бочкала / Facebook "Из общения с
прогнозистами НАТО. В Брюсселе потеют целые think-tanks, пытаясь
смоделировать мир через 30 лет. Лазерные винтовки, электромагнитные
пушки, подразделения роботов. Это все не за горами. Наибольшее
непонимание вызывает, казалось бы, банальная вещь. Как систему
безопасности изменит 3D-принтер? Эта технология становится все
более совершенной и доступной. Что произойдет, если каждый сможет
напечатать оружие?" – написал он.По информации журналиста,
ответа на этот вопрос пока нет.
https://www.facebook.com/bochkala/posts/1729531003765948
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