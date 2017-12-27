Технология 3D-печати становится более совершенной и доступной, и эксперты НАТО не могут найти ответ на вопрос, что произойдет, если каждый желающий сможет напечатать с ее помощью оружие. Бочкала: Технология становится все более совершенной и доступной Фото: Роман Бочкала / Facebook "Из общения с прогнозистами НАТО. В Брюсселе потеют целые think-tanks, пытаясь смоделировать мир через 30 лет. Лазерные винтовки, электромагнитные пушки, подразделения роботов. Это все не за горами. Наибольшее непонимание вызывает, казалось бы, банальная вещь. Как систему безопасности изменит 3D-принтер? Эта технология становится все более совершенной и доступной. Что произойдет, если каждый сможет напечатать оружие?" – написал он.По информации журналиста, ответа на этот вопрос пока нет. https://www.facebook.com/bochkala/posts/1729531003765948 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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