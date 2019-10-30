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В МИД РФ подтвердили переговоры с Украиной по новому обмену заключенными
30.10.2019 13:11
В МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной новый обмен заключенными
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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