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В МИД РФ подтвердили переговоры с Украиной по новому обмену заключенными
30.10.2019 13:11
В МИД РФ заявили, что обсуждают с Украиной новый обмен заключенными Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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