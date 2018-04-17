Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным невозможно решение ключевых конфликтов на мировой арене

Во время телефонного разговора политики обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также строительство газопровода «Северный поток-2».

«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный убыток процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.

Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что достичь мирного урегулирования сирийского вопроса без России невозможно.

По её словам, нужно, с одной стороны, чётко обозначать конфликты и противоречия, а с другой стороны, всё время искать возможность для диалога.

«Я думаю, что мы встретимся в обозримом времени, но даты пока нет. На мой взгляд, число тем — от Украины, газа до большой темы «Сирия» — требует прямого обмена мнениями», — сказала она.

Ранее Меркель назвала военный удар по Сирии, нанесённый США, Великобританией и Францией в минувшие выходные, необходимой и соразмерной для поддержания эффективности международного запрета на применение химического оружия.

Однако Берлин не принимал участие в этой операции, потому что, как объяснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, потому что не получал запроса на привлечение к военной акции. В свою очередь, Путин осудил набег на Сирию и подчеркнул, что таким образмом Вашингтон потакает террористам, семь лет терзающим сирийский народ, и провоцирует новую волну беженцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира