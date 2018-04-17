|Меркель хочет свидание с Путиным по украинскому и сирийскому вопросу
|17.04.2018 19:34
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что без диалога с президентом России Владимиром Путиным невозможно решение ключевых конфликтов на мировой арене
Во время телефонного разговора политики обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также строительство газопровода «Северный поток-2».
«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный убыток процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.
Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что достичь мирного урегулирования сирийского вопроса без России невозможно.
По её словам, нужно, с одной стороны, чётко обозначать конфликты и противоречия, а с другой стороны, всё время искать возможность для диалога.
«Я думаю, что мы встретимся в обозримом времени, но даты пока нет. На мой взгляд, число тем — от Украины, газа до большой темы «Сирия» — требует прямого обмена мнениями», — сказала она.
Ранее Меркель назвала военный удар по Сирии, нанесённый США, Великобританией и Францией в минувшие выходные, необходимой и соразмерной для поддержания эффективности международного запрета на применение химического оружия.
Однако Берлин не принимал участие в этой операции, потому что, как объяснил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, потому что не получал запроса на привлечение к военной акции. В свою очередь, Путин осудил набег на Сирию и подчеркнул, что таким образмом Вашингтон потакает террористам, семь лет терзающим сирийский народ, и провоцирует новую волну беженцев.