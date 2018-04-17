Во вторник, 17 апреля, внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, прошла допрос на полиграфе.

Как рассказал адвокат нардепа Олей Соловей «Украинской правде», допрос состоялся в СИЗО.

«Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней», – сообщил он, информирует svodka.net.

Соловей отметил, что на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции. — Ред.), адвокат Савченко и охранник.

«Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться», – рассказал адвокат.

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