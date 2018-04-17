Мужчина похитил два мешка кошачьего корма из магазина в городе Ирпень Киевской области. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В помещение магазина вор проник путем взлома замков и повреждения входной двери. При себе мужчина имел орудие для кражи и пытался вынести товар, в том числе два мешка кошачьего корма, с целью дальнейшей реализации ", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался локальный житель в возрасте 26 лет, которого уже разыскивали за подобные преступления.

Мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили о подозрении по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

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