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ДТП в Харькове: потерпевшая получила 100 тыс. грн и не имеет претензий к Зайцевой
17.04.2018 19:38
ДТП в Харькове: потерпевшая получила 100 тыс. грн и не имеет претензий к Зайцевой
Жанна Власенко просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg
Пострадавшая в ДТП на центральной улице Харькова Жанна Власенко получила компенсацию от Елены Зайцевой и просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg.
ДТП в Харькове: потерпевшая получила 100 тыс. грн и не имеет претензий к Зайцевой Фото: ТСН

Представители суда получили ходатайство, в котором потерпевшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Елена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен, и я больше не имею к ней претензий материального и морального характера", - сообщает агентство Newsroom из зала судебных заседаний.

Девушка, которая в момент аварии на Сумской была беременной, также просит взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова. Адвокат пострадавшей указал, что водитель, который совершил ДТП, должен возместить причиненный вред независимо от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Власенко.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людейНа пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

 
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
 

Добавим, что подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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