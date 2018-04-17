Жанна Власенко просит суд взыскать аналогичную сумму с водителя Volkswagen Touareg

Представители суда получили ходатайство, в котором потерпевшая указала, что один из обвиняемых выполнил исковые требования в полном объеме.

"Елена Зайцева выплатила 100 тысяч гривен, и я больше не имею к ней претензий материального и морального характера", - сообщает агентство Newsroom из зала судебных заседаний.

Девушка, которая в момент аварии на Сумской была беременной, также просит взыскать аналогичную сумму с Геннадия Дронова. Адвокат пострадавшей указал, что водитель, который совершил ДТП, должен возместить причиненный вред независимо от признания им вины. Суд удовлетворил ходатайство Власенко.

Напомним, что 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.