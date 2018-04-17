Ассоциация спортивной борьбы Украины решила отправить спортсменов на предстоящий чемпионат Европы по борьбе-2018, который пройдет в Каспийске (Россия), передает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Несмотря на запрет со стороны Министерства спорта Украины, Ассоциация борьбы отправила своих спортсменов на эти соревнования. Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины решил возобновить заявку страны на этом турнире, который будет проходить в Каспийске.

Сейчас между членов сборных команд проводится опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера.

Отмечается, что данное решение принято с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии.

Заметим, что ЧЕ в Каспийске стартует 30 апреля и продлится до 6 мая.

Как сообщал в марте был подписан закон о запрете выступлений украинских спортсменов в соревнованиях в России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира