предлагает конфисковывать зарубежные активы Газпрома в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, передает со ссылкой на .

"То, что у Газпрома есть на территории Украины, мы уже забрали в госбюджет. Сейчас ищем то, что находится в его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс. В иностранных юрисдикциях, в Европе у Газпрома очень много активов. Они легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах", - сообщил министр юстиции Павел , пишет "Інтерфакс".

Он напомнил, что решение Стокгольмского арбитража выполняется принудительно в любой стране ЕС.

"То же самое касается решения национального суда, мы также будем признавать и предоставлять для принудительного исполнения в странах Европейского союза", - резюмировал .

В случае пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины, НАК "" будет требует от Газпрома $15 млрд компенсации.

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