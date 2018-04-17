|В работе сети Twitter произошел сбой
|17.04.2018 19:43
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При попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время.
Больше только сообщений о сбоях поступало из США, Западной Европы и Японии, информирует svodka.net.
Пользователи социальной сети Twitter в разных странах мира были лишены доступа к ней в связи со сбоем.
При попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
В то же время через клиент TweetDeck доступ к сети микроблога по-прежнему возможен.
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Отмечено, что на невозможность подключиться к Twitter жалуются пользователи из разных стран мира — Израиля, Анголы, Канады, США, Бахрейна, Швеции, Франции, Индии и другие.
Больше только сообщений о сбоях поступало из США, Западной Европы и Японии. О сбоях в работе соцсети сообщили и иностранные СМИ.
Официальные представители Twitter пока никак не прокомментировали возникшие у пользователей проблемы.
Ранее сообщалось, что в работе видеохостинга YouTube произошел масштабный сбой.