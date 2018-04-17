|
Племянник президента РФ, бизнесмен Роман Путин: Мы закрыли лондонский офис. С нами боятся работать
|
17.04.2018 19:44
|
По политическим причинам пришлось закрыть британское
представительство компании Putin Consulting, рассказал ее
руководитель, двоюродный племянник президента России Владимира
Путина Роман. Он уверяет, что не пользуется в бизнесе положением
родственника. Роман Путин: Мы жили небогато. А
впоследствии Владимир Владимирович очень резко взлетел по
карьерной лестнице Фото: tkdrus.ru "Мы закрыли лондонский
офис... С политикой это, конечно, можно связать, с учетом
осложнения ситуации с западными партнерами. Но просто
те проекты, на которые мы раньше рассчитывали,
закрылись. С нами боятся работать", – отметил
он.Бизнесмен признал, что спрос на консалтинговые услуги его
компании с 2014 года снизился.При этом Роман Путин утверждает, что
не пользуется в бизнесе преимуществами, которые может дать его
фамилия. По его словам, работа фирмы почти никак не связана с
государственными структурами.Встречи с дальним высокопоставленным
родственником можно пересчитать на пальцах одной руки, рассказал
бизнесмен."Я рос в семье военных. И он человек
военный. Соответственно он жил в одной точке, мой
отец – в другой точке, и их разделяли тысячи,
а порой и десятки тысяч километров. Все жили небогато.
Экономические проблемы мешали более плотному общению. Впоследствии
Владимир Владимирович очень резко взлетел по карьерной лестнице и
стал очень занятым человеком", – пояснил
предприниматель.Роману Путину 40 лет. Помимо деятельности в сфере
консалтинга, он возглавляет компанию по производству гиропланов. В
начале 2000-х служил в ФСБ.Англоязычная "Википедия" пишет, что у
племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в
американской Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира