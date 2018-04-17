По политическим причинам пришлось закрыть британское представительство компании Putin Consulting, рассказал ее руководитель, двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман. Он уверяет, что не пользуется в бизнесе положением родственника. Роман Путин: Мы жили небогато. А впоследствии Владимир Владимирович очень резко взлетел по карьерной лестнице Фото: tkdrus.ru "Мы закрыли лондонский офис... С политикой это, конечно, можно связать, с учетом осложнения ситуации с западными партнерами. Но просто те проекты, на которые мы раньше рассчитывали, закрылись. С нами боятся работать", – отметил он.Бизнесмен признал, что спрос на консалтинговые услуги его компании с 2014 года снизился.При этом Роман Путин утверждает, что не пользуется в бизнесе преимуществами, которые может дать его фамилия. По его словам, работа фирмы почти никак не связана с государственными структурами.Встречи с дальним высокопоставленным родственником можно пересчитать на пальцах одной руки, рассказал бизнесмен."Я рос в семье военных. И он человек военный. Соответственно он жил в одной точке, мой отец – в другой точке, и их разделяли тысячи, а порой и десятки тысяч километров. Все жили небогато. Экономические проблемы мешали более плотному общению. Впоследствии Владимир Владимирович очень резко взлетел по карьерной лестнице и стал очень занятым человеком", – пояснил предприниматель.Роману Путину 40 лет. Помимо деятельности в сфере консалтинга, он возглавляет компанию по производству гиропланов. В начале 2000-х служил в ФСБ.Англоязычная "Википедия" пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в американской Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что его роман очень компании Теги: политика