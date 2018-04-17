Сейчас последствия аварии ликвидированы

Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Пострадавших четверо - водитель грузовика DAF, перевозивший аммиачную воду в цистерне, и три человека, находившиеся в автомобиле "Газель" (водитель и два пассажира). Они доставлены в больницу с различными телесными повреждениями различной тяжести", - сказал он.

Сейчас последствия аварии ликвидированы, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286, по данному факту проводится следствие.

Также он сообщил о возобновлении движения на этом участке дороги.