|В Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак
|17.04.2018 19:46
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Сейчас последствия аварии ликвидированыВ Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак в цистерне.
Фото: google.com
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.
"Пострадавших четверо - водитель грузовика DAF, перевозивший аммиачную воду в цистерне, и три человека, находившиеся в автомобиле "Газель" (водитель и два пассажира). Они доставлены в больницу с различными телесными повреждениями различной тяжести", - сказал он.
Сейчас последствия аварии ликвидированы, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286, по данному факту проводится следствие.
Также он сообщил о возобновлении движения на этом участке дороги.
Ранее iPress.ua сообщал, что в Кривом Роге в результате ДТП на месте скончались семь человек. Предварительно сообщается о еще двух умерших в больнице.
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