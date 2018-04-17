Погода, Новости, загрузка...
В Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак
17.04.2018 19:46
В Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак
Сейчас последствия аварии ликвидированы
В Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак в цистерне.
В Черкасской области "Газель" столкнулась с грузовиком, перевозившим аммиак Фото: google.com

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"Пострадавших четверо - водитель грузовика DAF, перевозивший аммиачную воду в цистерне, и три человека, находившиеся в автомобиле "Газель" (водитель и два пассажира). Они доставлены в больницу с различными телесными повреждениями различной тяжести", - сказал он.

Сейчас последствия аварии ликвидированы, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286, по данному факту проводится следствие.

Также он сообщил о возобновлении движения на этом участке дороги.

Ранее iPress.ua сообщал, что в Кривом Роге в результате ДТП на месте скончались семь человекПредварительно сообщается о еще двух умерших в больнице.

  • Полиция задержала одного из участников ДТП в Кривом Роге
  • ДТП в Кривом Роге: семь человек погибли на месте, - ОБНОВЛЕНО
  • В Лисичанске десять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с МАЗом

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить