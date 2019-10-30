30 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский обещает подписать закон о добровольцах - "каждый из нас в долгу перед ними" • Зеленский призывает молодежь за границей возвращаться домой • Рада отклонила законопроект о возможности изменить отчество • Ученые создали вакцину, которая может победить туберкулез • Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 1 млрд долларов • Рада приняла закон, который запрещает "закрытые пляжи" • Пограничники рассказали, как оккупанты накрутили “миллион украинских туристов” в Крымувсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, конфликты, скандалы, Зеленский, Слуга народа, Европейская солидарность. 30 октября 59Верховная Рада, депутаты, конфликты, скандалы, Зеленский, Слуга народа, Европейская солидарность. Депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина – в центрі критики. Партія «Слуга народу» вимагає для неї покарання через відео, де вона і волонтерка Маруся Звіробій висловлюють погрози президенту Володимиру Зеленському. Фоторепортажи Популярные теги учения, бизнес, животные, общество, корабли, Порошенко, марш, выборы, традиции, Верховная Рада, праздники, НАТО, дети, церковь, футбол, живопись, фестивали, музыка, фотопроект, вера, #Євромайдан, военная техника, соревнования, путешествия, история, досуг, туризм, люди, Сергей Смоленцев, стихийные бедствия, ЗСУ, кошки, катастрофы, Донбасс, выставки, транспорт, фотография, ВСУ, тест-драйв, город, авиация, митинги, парады, природа, политики, АТО, полиция, милиция, фотоподборки, столкновения, самолеты, технологии, Майдан, культура, Карпаты, Киев, беспорядки, Нацгвардия, мир, протесты, Саакашвили, США, пейзажи, акции, оккупация, архитектура, депутаты, Александр Зубко, Шахтер, мода, джаз, уикенд, Динамо, портрет, Одесса, Россия, искусство, Львів, Львов, экология, дизайн, цирк, Путин, солдат, спорт, зима, война, политика, концерты, аннексия Крыма, фотоконкурсы, автомобили, ВМС, заводы, суд, Дмитрий Дятлов, знаменитости, женщины, юмор, фотографы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис учения, бизнес, животные, общество, корабли, Порошенко, марш, выборы, традиции, Верховная Рада, праздники, НАТО, дети, церковь, футбол, живопись, фестивали, музыка, фотопроект, вера, #Євромайдан, военная техника, соревнования, путешествия, история, досуг, туризм, люди, Сергей Смоленцев, стихийные бедствия, ЗСУ, кошки, катастрофы, Донбасс, выставки, транспорт, фотография, ВСУ, тест-драйв, город, авиация, митинги, парады, природа, политики, АТО, полиция, милиция, фотоподборки, столкновения, самолеты, технологии, Майдан, культура, Карпаты, Киев, беспорядки, Нацгвардия, мир, протесты, Саакашвили, США, пейзажи, акции, оккупация, архитектура, депутаты, Александр Зубко, Шахтер, мода, джаз, уикенд, Динамо, портрет, Одесса, Россия, искусство, Львів, Львов, экология, дизайн, цирк, Путин, солдат, спорт, зима, война, политика, концерты, аннексия Крыма, фотоконкурсы, автомобили, ВМС, заводы, суд, Дмитрий Дятлов, знаменитости, женщины, юмор, фотографыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина – в центрі критики. Партія «Слуга народу» вимагає для неї покарання через відео, де вона і волонтерка Маруся Звіробій висловлюють погрози президенту Володимиру Зеленському. 30.10.2019



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