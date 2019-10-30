Партія «Слуга народу» атакує Софію Федину через відео з погрозами Зеленському
30.10.2019 13:18
30 октября
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Депутатка «Європейської солідарності» Софія Федина – в центрі критики. Партія «Слуга народу» вимагає для неї покарання через відео, де вона і волонтерка Маруся Звіробій висловлюють погрози президенту Володимиру Зеленському.