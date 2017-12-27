Отказ Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в регистрации оппозиционера Алексея Навального кандидатом на президентские выборы вызывает сомнения в их демократичности. Соответствующее заявление сделали в Европейской службе внешних связей.

"Решение ЦИК РФ, в котором говорится, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в президентских выборах 2018 через прошлые обвинения, вызывает серьезные сомнения относительно политического плюрализма в России и перспектив демократических выборов в следующем году", - говорится в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что политически мотивированные обвинения не должны использоваться для участия в политической деятельности. При этом в ведомстве выразили надежду на то, что к выборам допустят международных наблюдателей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказалась зарегистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не может принимать участие в президентских выборах в 2018 году из-за судимости.

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