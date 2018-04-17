Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье организованную преступную группировку, которая специализировалось на незаконных сделках с недвижимым имуществом граждан. Правоохранители установили, что в состав группы, которую возглавляли владелица одного из местных агентств недвижимости и ранее судимый житель областного центра, входило 7 человек. Среди злоумышленников были частный нотариус, государственные регистраторы коммунальных учреждений и представители криминальных кругов.

Для переоформления недвижимости на подставных лиц мошенники использовали поддельные паспорта и доверенности, данные из которых вносили в систему Государственного реестра вещных прав на имущество. Для «решения проблемных вопросов» злоумышленники привлекали представителей различных госучреждений и уголовников, которые оказывали правовую и силовую поддержку группировке.

Оперативники спецслужбы задокументировали более 10 фактов незаконного отчуждения «риэлторами» объектов недвижимости в регионе. Сотрудники СБУ задержали двух организаторов противоправной схемы в центре города. Во время проведения обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати государственных учреждений, ключи от квартир и фальшивые документы граждан Украины.

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