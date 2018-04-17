25 апреля Национальный банк выпустит памятную монету номиналом 5 гривен, под названием «Автономная республика Крым».

Новая монета будет изготовлена по технологии биметаллических монет: внешний круг — медно-никелевый сплав, внутренний — нордик. Масса монеты составит 9,4 грамм, диаметр — 28 мм, информирует svodka.net.

Общий тираж монеты составит 45 тыс. штук. Она продолжит серию, посвященную областям и территориальному устройству страны.

«В 2014 году Автономная республика Крым была оккупирована Российской Федерацией. Насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством и международным сообществом», — подчеркивается в телеграмме.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины на фоне орнамента, по кругу размещены надписи — Автономная республика Крым (вверху) и Украина (внизу). Монета является средством платежа и должна приниматься банками и торгово-сервисными сетями.

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В РФ начали чеканить новые монеты и печатать банкноты с крымскими пейзажами и архитектурой раньше Украины.

Еще в 2014 году Россия запустила в свой денежный оборот «крымские» монеты номиналом 10 рублей, в 2015 году — сотенные банкноты, а в октябре 2017-го — новые банкноты номиналом 200 рублей.

Украинские власти не сразу на это отреагировали, и лишь осенью 2017 года ввели запрет для украинских банков и «Укрпочты» на прием всех денег РФ с изображением захваченных территорий.

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