Министр социальной политики Украины Андрей Рева предложил стимулировать украинцев, которые работают за границей, к добровольному страхованию. Рева предложил стимулировать трудовых мигрантов к добровольному страхованию Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com “Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за границей. – ) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом, при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за три месяца“, – сказал Рева.По его словам, минимальный взнос по страховке за три месяца составляет 2,5 тыс. грн.“За это мы даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты“, – отметил министр.В декабре прошлого года Рева заявлял, что после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко называл трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.В июне 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находится около 5 млн украинцев, и это число растет.По данным Госстата, в прошлом году больше только украинцев выезжало в Польшу – 9,99 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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