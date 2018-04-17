По данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев

"Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за рубежом - ред) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца", - заявил Рева в эфире телеканала 112 Украина.

"За 3 месяца минимальный взнос - это 2500 гривен, а мы за это даем им субсидию и страхового стажа, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты", - отметил министр.