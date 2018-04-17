Сын латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевары Эрнесто Гевара Марч прибыл в аннексированный Российской Федерацией в Крым. Об этом заявили в "министерстве культуры", передает РИА Новости . Отмечается, что на полуострове Эрнесто Гевара намерен открыть выставку архивных фотодокументов, которая посвящена его отцу. "Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду запланировано открытие выставки "Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы", - говорится в сообщении. Также указано, что выставка состоится в библиотеке имени Франко в Симферополе. Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 17 апреля, в аннексированном Крыму создают так называемые "казачьи дружины" для подавления гражданских протестов. "Казачьи дружины" будут задействованы для "охраны гражданского порядка", помощи в охране "границы", проникновения на материковую часть Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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