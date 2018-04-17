Реакция на отравление в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о том, что Россия своими действиями перешла красную черту, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Гордон: Когда на территории Великобритании совершается нечто такое – это сильный щелчок по носу и по лбу Фото: Gordonua.com "Россия всех давно задрала – наглостью, хамством и несоответствующим своему уровню и потенциалу поведением. Терпеть хама в мировом пространстве никто не собирался. А тут и повод подоспел. Вначале вмешательство в американские выборы (там расследование провели и уже фамилии называют), затем это отравление на территории Великобритании. Эта страна обладает суперавторитетными, мощнейшими разведками – MI5 и MI6, и когда на ее территории совершается нечто такое – это сильный щелчок по носу и по лбу", – считает Гордон. Он рассказал, что во время записи интервью спрашивал у бывшего советского разведчика, писателя Виктора Суворова, бизнесмена Бориса Березовского и советского диссидента Владимира Буковского, не страшно ли им жить в Великобритании."Они все в один голос говорили: "Мы под юрисдикцией Ее Величества королевы, и отношения между странами таковы, что Россия никогда не решится совершить преступления на территории Великобритании". То есть Россия этим покушением на жизнь Скрипалей перешла красную черту", – отметил журналист.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Юлию Скрипаль уже выписали из больницы, ее отец продолжает лечение. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". В полиции утверждают, что нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверную ручку в доме Скрипаля.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Организация по запрещению химоружия подтвердила результаты британской экспертизы. В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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