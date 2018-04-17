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Гордон о реакции на "дело Скрипаля": Россия задрала всех наглостью и хамством
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17.04.2018 20:00
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Реакция на отравление в Британии бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о том, что Россия
своими действиями перешла красную черту, считает журналист,
основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке | Гордон: Когда на
территории Великобритании совершается нечто такое – это
сильный щелчок по носу и по лбу Фото: Gordonua.com "Россия всех
давно задрала – наглостью, хамством и несоответствующим своему
уровню и потенциалу поведением. Терпеть хама в мировом пространстве
никто не собирался. А тут и повод подоспел. Вначале вмешательство в
американские выборы (там расследование провели и уже фамилии
называют), затем это отравление на территории Великобритании. Эта
страна обладает суперавторитетными, мощнейшими
разведками – MI5 и MI6, и когда на ее территории
совершается нечто такое – это сильный щелчок по носу и по
лбу", – считает Гордон. Он рассказал, что во время записи
интервью спрашивал у бывшего советского разведчика, писателя
Виктора Суворова, бизнесмена Бориса Березовского и советского
диссидента Владимира Буковского, не страшно ли им жить
в Великобритании."Они все в один голос говорили: "Мы под
юрисдикцией Ее Величества королевы, и отношения между странами
таковы, что Россия никогда не решится совершить преступления на
территории Великобритании". То есть Россия этим покушением на жизнь
Скрипалей перешла красную черту", – отметил
журналист.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube 66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Юлию Скрипаль уже
выписали из больницы, ее отец продолжает лечение. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок". В полиции утверждают,
что нервно-паралитическое вещество было нанесено на дверную ручку в
доме Скрипаля.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Организация по запрещению химоружия подтвердила
результаты британской экспертизы. В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Кремль после этого
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.
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